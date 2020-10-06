Президент Нагорного Карабаха призвал создать антитеррористическую коалицию

Президент непризнанной республики Нагорный Карабах Араик Арутюнян на своей странице в Facebook призвал к созданию антитеррористической коалиции.



Арутюнян в своём обращении отметил, что Азербайджан используется Турцией как инструмент для создания очага терроризма на Кавказе. По его мнению, международная террористическая сеть проникла в республику при пособничестве властей, и теперь под угрозой мирное население Армении и Нагорного Карабаха.

Он считает, что армянская сторона оказались на передовой борьбы с терроризмом, и призывает страны мира создать эффективную антитеррористическую коалицию.



Ранее появились сообщения об использовании наёмников-террористов в Нагорном Карабахе азербайджанской стороной. В частности, глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял о тысячах участников радикальных террористических группировок с Ближнего Востока, направляющихся в зону карабахского конфликта.



Конфликт в Нагорном Карабахе начался 27 сентября с заявлений Армении и Азербайджана об обстрелах населённых пунктов на линии соприкосновения республик. Баку сообщил об атаках армянских ВС. Из Еревана поступила информация о наступлении Азербайджана в карабахском направлении, атаках с воздуха и ракетных обстрелах. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика после обстрелов мирного населения ввела военное положение в объявила всеобщую мобилизацию.

