Путин назвал очевидным провал политики США на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин заявил о провале политики США по ближневосточному урегулированию, пишет ТАСС.
«То, что это провал, - это очевидная вещь», - сказал российский лидер, отвечая на вопрос телеведущего канала Al-Ghad Амро Абдель Хамида.
Путин обратил внимание, что США почти не применяют международные инструменты по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон практически монополизировал процесс.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в среду заявил, что Вашингтон не намерен отправлять своих солдат на помощь Израилю в конфликте с палестинским движением ХАМАС.
Боевики ХАМАС 7 октября атаковали Израиль. Погибли более тысячи человек. Тель-Авив ввел полную блокаду сектора Газа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве школьник украл у родителей 2 млн рублей и потратил их в казино
- Пять стран могут отменить туристические визы для россиян в 2024 году
- СМИ: Нетаньяху обсуждал аннексию сектора Газа с президентом Египта
- В Литве заявили о пресечении попыток повредить забор на границе с Белоруссией
- Лига арабских государств потребовала снять блокаду сектора Газа
- Путин назвал очевидным провал политики США на Ближнем Востоке
- На юго-востоке Москвы электросамокат сбил 7-летнего ребенка
- Митрополита Тихона (Шевкунова) назначили главой Крымской митрополии
- СМИ: в Израиле в районе ядерного центра произошел «инцидент»
- Росстат: средние розничные цены на дизтопливо снизились на 0,45%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru