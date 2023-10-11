Путин назвал очевидным провал политики США на Ближнем Востоке

«То, что это провал, - это очевидная вещь», - сказал российский лидер, отвечая на вопрос телеведущего канала Al-Ghad Амро Абдель Хамида.

Путин обратил внимание, что США почти не применяют международные инструменты по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, Вашингтон практически монополизировал процесс.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в среду заявил, что Вашингтон не намерен отправлять своих солдат на помощь Израилю в конфликте с палестинским движением ХАМАС.

Боевики ХАМАС 7 октября атаковали Израиль. Погибли более тысячи человек. Тель-Авив ввел полную блокаду сектора Газа, передает «Радиоточка НСН».

