Путин анонсировал ответит России в случае появления ядерного оружия у Украины

Глава государства подчеркнул, что Россия не позволит превратить Украину в ядерную державу. Вместе с тем президент России выразил уверенность, что Украина не способна на самостоятельную разработку ядерного оружия, поскольку у нее нет технических возможностей для этого.

Ранее Путин заявил, что в ответ на удары вглубь России российская армия нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотных летательных аппаратов, поражено 17 целей, среди которых военные объекты и оборонная промышленность Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

