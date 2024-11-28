Путин анонсировал ответит России в случае появления ядерного оружия у Украины
Если какая-либо страна передаст Украине ядерное оружие, это будет расцениваться Россией как нарушение обязательств договора о распространении, в этом случае Москва применит все доступные ей средства поражения. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Казахстане.
Глава государства подчеркнул, что Россия не позволит превратить Украину в ядерную державу. Вместе с тем президент России выразил уверенность, что Украина не способна на самостоятельную разработку ядерного оружия, поскольку у нее нет технических возможностей для этого.
Ранее Путин заявил, что в ответ на удары вглубь России российская армия нанесла комплексный удар с применением 90 ракет и 100 беспилотных летательных аппаратов, поражено 17 целей, среди которых военные объекты и оборонная промышленность Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru