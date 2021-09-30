Украинский адвокат в прямом эфире ударила польского политолога за слова о Донбассе. Видео

В прямом эфире Монтян ударила Корейбу кулаком в лицо. Во время обсуждения ситуации в Донбассе политолог стал перебивать других участников программы и, по мнению Монтян, смеялся над пострадавшими в ходе конфликта людьми.

Ведущие программы разняли конфликтующих, пишут Известия. При этом спикеры обвинили Корейбу в провокации, сам политолог заявил, что пришел «с миром» и предложил Монтян помириться.

