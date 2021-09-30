Глава украинского МИД пообещал создать России «серьезные проблемы»

Украина готова создать «серьезные проблемы» для России. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с «РБК-Украина».

По словам главы МИД, Киев и партнеры работают над созданием условий, которые вынудят Москву «прекратить агрессию».

Кроме того, Кулеба обвинил РФ в «манипуляциях, лжи и цинизме», подчеркнув, что «другой России нет», отмечает телеканал «360».

Глава МИД считает, что России и Украине необходимо «вести переговоры во всех возможных форматах о прекращении войны», пишет «Свободная пресса».

«Даже если для этого нам придется создать для нее серьезные проблемы», — добавил Кулеба.

