Лукашенко заявил, что Россия «ближе всех» для Белоруссии
31 июля 202512:00
Россия - самая близкая для Белоруссии страна. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко слова которого приводит Telegram-канал «Пул Первого».
Как отметил политик, сейчас многие говорят о многополярности в мире.
«Но запомните мой постулат: "Ближе всех для нас - Российская Федерация!» - подчеркнул Лукашенко.
Ранее белорусский лидер заявил, что Запад «неизлечимо страдает недугом собственного превосходства», пишет «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru