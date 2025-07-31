Лукашенко заявил, что Россия «ближе всех» для Белоруссии

Россия - самая близкая для Белоруссии страна. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко слова которого приводит Telegram-канал «Пул Первого».

Как отметил политик, сейчас многие говорят о многополярности в мире.

«Но запомните мой постулат: "Ближе всех для нас - Российская Федерация!» - подчеркнул Лукашенко.

Ранее белорусский лидер заявил, что Запад «неизлечимо страдает недугом собственного превосходства», пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:РоссияБелоруссияАлександр Лукашенко

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