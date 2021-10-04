Пушков прокомментировал арест Саакашвили

По его словам, расчет Саакашвили на то, что его возвращение и арест дадут мощный толчок его партии «Национальное движение» на выборах не оправдались, так как правящая партия «Грузинская мечта» лидирует.

«Возможно, Саакашвили намерен играть в долгую, создавая одним фактором своего присутствия альтернативу нынешней власти», — написал в своем Telegram-канале парламентарий.

Он отметил, что у бывшего президента нет тех сотен тысяч сторонников, на которых рассчитывал Саакашвили.

Напомним, глава кабмина Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что задержанный в Тбилиси бывший президент страны Михаил Саакашвили планировал вместе со своей командой убийство оппозиционеров.

