Пушков прокомментировал арест Саакашвили

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал арест экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который находится в Руставской тюрьме.

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По его словам, расчет Саакашвили на то, что его возвращение и арест дадут мощный толчок его партии «Национальное движение» на выборах не оправдались, так как правящая партия «Грузинская мечта» лидирует.

«Возможно, Саакашвили намерен играть в долгую, создавая одним фактором своего присутствия альтернативу нынешней власти», — написал в своем Telegram-канале парламентарий.

Он отметил, что у бывшего президента нет тех сотен тысяч сторонников, на которых рассчитывал Саакашвили.

Напомним, глава кабмина Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что задержанный в Тбилиси бывший президент страны Михаил Саакашвили планировал вместе со своей командой убийство оппозиционеров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил СаакашвилиГрузияАлексей Пушков
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