Пушков: Дуда показал, что интересы его страны важнее Украины

По его словам, выступая на брифинге перед представителями СМИ в Нью-Йорке Дуда сравнил Украину с утопающим, способным утянуть спасающего его на дно.

Ранее президент Польши посоветовал украинским властям не забывать, что помощь для Украины поступает через Польшу.

По словам Дуды, речи о принятии Украины в НАТО быть не может, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

