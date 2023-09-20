Пушков: Дуда показал, что интересы его страны важнее Украины

Лидер Польши Анджей Дуда поставил интересы Варшавы выше потребностей Киева, сообщает RT со ссылкой на заявление российского сенатора Алексея Пушкова.

Дуда допустил отправку сил НАТО и Польши на Украину после окончания конфликта

По его словам, выступая на брифинге перед представителями СМИ в Нью-Йорке Дуда сравнил Украину с утопающим, способным утянуть спасающего его на дно.

Ранее президент Польши посоветовал украинским властям не забывать, что помощь для Украины поступает через Польшу.

По словам Дуды, речи о принятии Украины в НАТО быть не может, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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