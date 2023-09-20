Пушков: Дуда показал, что интересы его страны важнее Украины
20 сентября 202305:22
Лидер Польши Анджей Дуда поставил интересы Варшавы выше потребностей Киева, сообщает RT со ссылкой на заявление российского сенатора Алексея Пушкова.
По его словам, выступая на брифинге перед представителями СМИ в Нью-Йорке Дуда сравнил Украину с утопающим, способным утянуть спасающего его на дно.
Ранее президент Польши посоветовал украинским властям не забывать, что помощь для Украины поступает через Польшу.
По словам Дуды, речи о принятии Украины в НАТО быть не может, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru