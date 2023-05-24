Пушилин заявил, что в Артемовске не осталось мирных жителей
Сведений о мирных жителях в Артемовске нет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что военнослужащие ЧВК «Вагнер» вывозили из города гражданских, как только обнаруживали их.
Пушилин также заявлял в своем Telegram-канале, что военнослужащие ВСУ предпринимали попытки сравнять Артемовск с землей, поскольку он не стал для украинской армии «неприступной крепостью».
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинская армия стягивает силы в район населенного пункта Часов Яр под Артемовском. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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