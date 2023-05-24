ЧВК «Вагнер» после взятия Артемовска продолжает набор бойцов

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что после взятия города Артемовск (Бахмут) набор бойцов продолжается.

«Да, безусловно, после взятия Артемовска набор не прекращается. Задач вереди еще огромное количество. Поэтому в полевых лагерях сейчас будет более интенсивная подготовка. И мы всех ждем. Тех, кто хочет записаться в ЧВК «Вагнер». Работа продолжается», - цитирует Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.

Пригожин выступил против возможного применения ядерного оружия на Украине

Ранее в интервью Константину Долгову Пригожин заявил, что военная операция на Украине пойдет по очень тяжелому для России сценарию, поэтому всей стране необходимо ввести военное положение и провести новую мобилизацию, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:СпецоперацияЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

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