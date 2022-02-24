Пушилин заверил, что в ДНР нет дефицита продуктов и медикаментов
Медучреждения Донецкой народной республики работают в обычном режиме, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы республики Дениса Пушилина.
По его словам, в стране нет продуктового дефицита. «У нас нет ни на складах, ни в торговых точках никакого дефицита... Что касается медицины, медицина у нас тоже работает в штатном режиме», — сказал глава ДНР в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Также, по его словам, из-за оружия, которое западные страны продолжают поставлять на Украину, ситуация в Донбассе не разрешится сама собой.
Ранее Пушилин заявил, что пока Вооружённых сил России нет на территории ДНР. Глава независимой республики отметил, что в будущем войска РФ могут появиться в ДНР.
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