Пушилин заверил, что в ДНР нет дефицита продуктов и медикаментов

По его словам, в стране нет продуктового дефицита. «У нас нет ни на складах, ни в торговых точках никакого дефицита... Что касается медицины, медицина у нас тоже работает в штатном режиме», — сказал глава ДНР в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Также, по его словам, из-за оружия, которое западные страны продолжают поставлять на Украину, ситуация в Донбассе не разрешится сама собой.

Ранее Пушилин заявил, что пока Вооружённых сил России нет на территории ДНР. Глава независимой республики отметил, что в будущем войска РФ могут появиться в ДНР.

