Пушилин заявил, что войск России на территории ДНР пока нет
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что пока Вооружённых сил России нет на территории ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава независимой республики отметил, что в будущем войска РФ могут появиться в ДНР. Пушилин обратил внимание, что российские военные имеют право находиться на территории Донбасса согласно договору о сотрудничестве, который был подписан 21 февраля.
В то же время глава ДНР добавил, что все предприятия ДНР должны мобилизовать половину сотрудников призывного возраста.
По словам Пушилина, ДНР готова к диалогу с Киевом, но он настроен агрессивно.
Ранее по этой же причине глава независимой республики не исключил террористические акты на территории ДНР.
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