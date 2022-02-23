Пушилин заявил, что войск России на территории ДНР пока нет

Глава независимой республики отметил, что в будущем войска РФ могут появиться в ДНР. Пушилин обратил внимание, что российские военные имеют право находиться на территории Донбасса согласно договору о сотрудничестве, который был подписан 21 февраля.

В то же время глава ДНР добавил, что все предприятия ДНР должны мобилизовать половину сотрудников призывного возраста.

По словам Пушилина, ДНР готова к диалогу с Киевом, но он настроен агрессивно.

Ранее по этой же причине глава независимой республики не исключил террористические акты на территории ДНР.

