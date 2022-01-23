Пушилин: тысячи украинских военных находятся у линии соприкосновения в Донбассе

Около 120 тысяч украинских военных находятся на протяжении трех с половиной месяцев у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Пушилин: Украина не сможет существовать как государство

«Это то, что мы видим, и это те, которые не попадают под ротационные количественные изменения. Имеется в виду, что это та стабильная цифра, которая сейчас нам видна уже на протяжении месяцев трех с половиной ориентировочно. [От границы с Россией] 100 км плюс-минус», — сказал Пушилин.

По его словам, в ДНР знают о подготовке диверсионных групп, которые намерены совершить теракты.

Ранее глава народной республики заявил, что у властей Украины уже есть химическое оружие. Кроме того, Пушилин напомнил, что Украина не дает гарантий по неприменению такого вооружения.

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ТЕГИ:ДНРДенис Пушилин
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