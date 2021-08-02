Пушилин: Украина не сможет существовать как государство

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина не сможет существовать как государство, в том числе из-за недальновидных законов, которые принимаются в этом государстве.

Он предупредил, что потеря Крыма и Донбасса для Украины - только начало, так как украинское общество все больше разобщается, что приведет к невозможности существования Украины как государства, передает его слова РИА Новости.

Ране Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины. Для коренных народов этот документ предусматривает особые привилегии. Русские не были включены в перечень коренных народов.

