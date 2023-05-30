Пушилин назвал украинское руководство истеричным после атаки дронов на Москву

Украинская власть продемонстрировала собственную истеричность и готовность к провокациям, атаковав Москву беспилотниками. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

В Кремле прокомментировали атаку беспилотников на Москву

По его словам, руководство Украины руководствовалось мотивом показать Западу попытку Киева навредить России, хотя результат и не был достигнут.

Пушилин отметил, что российская столица оказалась более защищенной, чем полагали киевские власти, а экстренные службы России продемонстрировали слаженную работу.

Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что в ближайшее время могут принять закон, согласно которому всех, кто снимает полеты беспилотников, будет ждать уголовная ответственность. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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