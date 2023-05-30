Пушилин назвал украинское руководство истеричным после атаки дронов на Москву
Украинская власть продемонстрировала собственную истеричность и готовность к провокациям, атаковав Москву беспилотниками. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По его словам, руководство Украины руководствовалось мотивом показать Западу попытку Киева навредить России, хотя результат и не был достигнут.
Пушилин отметил, что российская столица оказалась более защищенной, чем полагали киевские власти, а экстренные службы России продемонстрировали слаженную работу.
Ранее депутат Госдумы Андрей Гурулев заявил, что в ближайшее время могут принять закон, согласно которому всех, кто снимает полеты беспилотников, будет ждать уголовная ответственность. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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