Байден споткнулся и упал при посадке в самолет в Варшаве
Очередной инцидент с президентом США Джо Байденом приключился в аэропорту столицы Польши, сообщают СМИ.
Американский лидер поднимался по трапу в самолет. На полпути 80-летний политик споткнулся, потерял равновесие и упал вперед.
Байден быстро поднялся и продолжил путь по трапу. Поднявшись ко входу в самолет он помахал провожающим.
Уделять время на общение с журналистами глава Белого дома не захотел.
В Варшаве Байден выступил с речью по поводу конфликта на Украине. Он заявил, что США и их союзники не собираются нападать на Россию и не хотят уничтожить страну.
Это уже не первый раз, когда американский лидер падает на трапе самолета. Подобный инцидент произошел в мае 2022 года на авиабазе Эндрюс, пишет НСН.
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