Байден споткнулся и упал при посадке в самолет в Варшаве

Американский лидер поднимался по трапу в самолет. На полпути 80-летний политик споткнулся, потерял равновесие и упал вперед.

Байден быстро поднялся и продолжил путь по трапу. Поднявшись ко входу в самолет он помахал провожающим.

Уделять время на общение с журналистами глава Белого дома не захотел.

В Варшаве Байден выступил с речью по поводу конфликта на Украине. Он заявил, что США и их союзники не собираются нападать на Россию и не хотят уничтожить страну.

Это уже не первый раз, когда американский лидер падает на трапе самолета. Подобный инцидент произошел в мае 2022 года на авиабазе Эндрюс, пишет НСН.

