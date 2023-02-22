Байден споткнулся и упал при посадке в самолет в Варшаве

Очередной инцидент с президентом США Джо Байденом приключился в аэропорту столицы Польши, сообщают СМИ.

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Американский лидер поднимался по трапу в самолет. На полпути 80-летний политик споткнулся, потерял равновесие и упал вперед.

Байден быстро поднялся и продолжил путь по трапу. Поднявшись ко входу в самолет он помахал провожающим.

Уделять время на общение с журналистами глава Белого дома не захотел.

В Варшаве Байден выступил с речью по поводу конфликта на Украине. Он заявил, что США и их союзники не собираются нападать на Россию и не хотят уничтожить страну.

Это уже не первый раз, когда американский лидер падает на трапе самолета. Подобный инцидент произошел в мае 2022 года на авиабазе Эндрюс, пишет НСН.

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ФОТО: youtube.com/@WhiteHouse
ТЕГИ:СамолётПрезидент СШАДжо Байден
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