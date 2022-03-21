Псаки: Байден после саммита в Брюсселе отправится в Польшу

Американский лидер Джо Байден после встреч с главами Евросоюза, «Большой семерки» и НАТО в Брюсселе отправится в Польшу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

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Па её словам, президент США 25 марта встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.

Во время встречи будут обсуждаться международные усилия по поддержке Украины. Также стороны возложат на Россию «тяжелый и беспрецедентный ущерб за вторжение».

Напомним, американские власти готовы расширить антироссийские санкции из-за ситуации вокруг Украины. В список могут попасть больше банков из России, а также сектора российской экономики, включая нефтяную и газовую.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияНАТОПольшаДжо Байден
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