«Провокация». Зеленский прокомментировал призывы сложить оружие

По его словам, оружие складывать никто не собирается.

«Мы дома, защищаем свою землю, своих детей, свои семьи. Так что оружие мы складывать не собираемся», - подчеркнул украинский лидер.

Ранее в эфире телеканала «Украина 24» появилась бегущая строка, в которой якобы от имени Зеленского военнослужащих призвали «сложить оружие и вернуться к своим семьям». Позже руководство телеканала заявило о кибератаке.

