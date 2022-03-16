«Провокация». Зеленский прокомментировал призывы сложить оружие
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что появившееся в эфире телеканала «Украина 24» обращение к согражданам с призывом сложить оружие является «детской провокацией».
По его словам, оружие складывать никто не собирается.
«Мы дома, защищаем свою землю, своих детей, свои семьи. Так что оружие мы складывать не собираемся», - подчеркнул украинский лидер.
Ранее в эфире телеканала «Украина 24» появилась бегущая строка, в которой якобы от имени Зеленского военнослужащих призвали «сложить оружие и вернуться к своим семьям». Позже руководство телеканала заявило о кибератаке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru