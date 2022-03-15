Зеленский подписан закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией. Об этом во вторник сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко.

В начале марта Верховная рада приняла поправки в Уголовный кодекс. Первый закон карает за сотрудничество с Россией сроком до 15 лет, второй позволяет закрывать партии и организации, связанные с осужденными по первому закону.



