Против жителя Хабаровска возбудили уголовное дело о госизмене
Следственные органы возбудили уголовное дело против жителя Хабаровска по факту госизмены и участия в террористической организации. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.
Следствие полагает, что злоумышленник действовал по заказу разведки Украины и занимался сбором данных об участниках спецоперации России на Украине. Целью действий мужчины было нанесение ущерба безопасности российской армии.
Ранее командира воздушного судна гражданской авиации задержали в Краснодаре по подозрению в госизмене. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru