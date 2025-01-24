Против жителя Хабаровска возбудили уголовное дело о госизмене

Следствие полагает, что злоумышленник действовал по заказу разведки Украины и занимался сбором данных об участниках спецоперации России на Украине. Целью действий мужчины было нанесение ущерба безопасности российской армии.

Ранее командира воздушного судна гражданской авиации задержали в Краснодаре по подозрению в госизмене. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

