В Севастополе помогавшую ВСУ сотрудницу НИИ приговорили к 15 годам за госизмену
Сотрудницу научно-исследовательского института в Севастополе Оксану Сенеджук приговорили к 15 годам колонии общего режима с ограничением свободы на один год за помощь украинской армии. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.
Также ей был назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Сенеджук осудили по статье 275 УК — государственная измена. Максимальное наказание по ней -- пожизненное лишение свободы. Однако статься 67 исключает пожизненное заключение для женщин.
Следствие считает, что Сенеджук была завербована агентом спецслужбы Украины, который работал в администрации Нахимовского района города.
В период с 2006 по 2014 год женщина работала в городской государственной администрации, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин назвал зеркальными ответы России на удары по своей территории
- В Севастополе помогавшую ВСУ сотрудницу НИИ приговорили к 15 годам за госизмену
- Главу ячейки партии Кличко отправили под стражу на Украине
- В Раду внесли проект, исключающий русский из подлежащих защите языков
- Минобороны рассказало об использовании антидроновых багги в зоне СВО
- В Сызрани задержан мужчина, запустивший фейерверк в банке
- ДТП произошло в Лефортовском тоннеле в Москве
- Путин заявил, что Россия готова возобновить поставки газа в Европу через Польшу
- Власти Ленинградской области усилят в праздничные дни меры безопасности
- Москва возглавила рейтинг самых читающих городов России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru