В Севастополе помогавшую ВСУ сотрудницу НИИ приговорили к 15 годам за госизмену

Сотрудницу научно-исследовательского института в Севастополе Оксану Сенеджук приговорили к 15 годам колонии общего режима с ограничением свободы на один год за помощь украинской армии. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Также ей был назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Сенеджук осудили по статье 275 УК — государственная измена. Максимальное наказание по ней -- пожизненное лишение свободы. Однако статься 67 исключает пожизненное заключение для женщин.

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Следствие считает, что Сенеджук была завербована агентом спецслужбы Украины, который работал в администрации Нахимовского района города.

В период с 2006 по 2014 год женщина работала в городской государственной администрации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:ГосизменаПриговорРоссияУкраина

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