В Севастополе помогавшую ВСУ сотрудницу НИИ приговорили к 15 годам за госизмену

Сотрудницу научно-исследовательского института в Севастополе Оксану Сенеджук приговорили к 15 годам колонии общего режима с ограничением свободы на один год за помощь украинской армии. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Также ей был назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Сенеджук осудили по статье 275 УК — государственная измена. Максимальное наказание по ней -- пожизненное лишение свободы. Однако статься 67 исключает пожизненное заключение для женщин.