Протестующий закрыли завод Boeing, требуя от США прекратить войну в Газе
7 ноября 202301:27
В американском штате Миссури десятки активистов антивоенного движения Dissenters блокировали завод Boeing, требуя от президента Джо Байдена добиться прекращения военных действий в секторе Газа, сообщает «РЕН ТВ».
В акции участвуют больше 70 человек. Они заблокировали все подходы к зданию.
Ранее протестующие против Израиля прервали речь Блинкена в конгрессе США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru