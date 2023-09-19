Протестующие заблокировали здание посольства России в Ереване

В диппредставительстве отметили, что нормальная работа посольства в настоящий момент невозможна. В МИД Армении направлена нота для принятия мер по восстановлению функционирования дипломатической миссии.

Протесты у посольства России в Ереване начались во вторник. Собравшиеся потребовали от Москвы вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе.

Вооруженные силы Азербайджана во вторник начали в Нагорном Карабахе операцию по «восстановлению конституционного строя». Обстрелу подверглась столица непризнанной республики Степанакерт. Российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения, отмечает «Радиоточка НСН».

