Протестующие заблокировали здание посольства России в Ереване

Дипломатическая миссия России в Ереване заблокирована протестующими, сообщает РИА новости со ссылкой на посольство РФ в Армении.

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В диппредставительстве отметили, что нормальная работа посольства в настоящий момент невозможна. В МИД Армении направлена нота для принятия мер по восстановлению функционирования дипломатической миссии.

Протесты у посольства России в Ереване начались во вторник. Собравшиеся потребовали от Москвы вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе.

Вооруженные силы Азербайджана во вторник начали в Нагорном Карабахе операцию по «восстановлению конституционного строя». Обстрелу подверглась столица непризнанной республики Степанакерт. Российские миротворцы организовали эвакуацию мирного населения, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / скриншот видео
ТЕГИ:Российское ПосольствоЕреванАрмения

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