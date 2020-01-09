Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии

Протестующие, штурмовавшие здание администрации президента Абхазии, смогли прорваться в него. Об этом сообщает РИА Новости, подчёркивая, что участники акции протеста в Сухуме начали штурм около 13:00 по московскому времени. Протестующие выбили дверь и несколько окон. Источник отмечает, что перед зданием администрации находятся около 500 человек, включая правоохранителей. Также сообщается, что одним из организаторов митинга является Ахра Авидзба – ранее он требовал отставки главы МВД Абхазии Гарри Аршба.

По его словам, данная акция связана с тем, что один из арестованных на днях судом в Сухуме по делу о громком убийстве в ноябре 2019 года якобы является сотрудником охраны президента страны.