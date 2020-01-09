Протестующие ворвались в здание администрации президента Абхазии
Протестующие, штурмовавшие здание администрации президента Абхазии, смогли прорваться в него. Об этом сообщает РИА Новости, подчёркивая, что участники акции протеста в Сухуме начали штурм около 13:00 по московскому времени. Протестующие выбили дверь и несколько окон. Источник отмечает, что перед зданием администрации находятся около 500 человек, включая правоохранителей. Также сообщается, что одним из организаторов митинга является Ахра Авидзба – ранее он требовал отставки главы МВД Абхазии Гарри Аршба.
По его словам, данная акция связана с тем, что один из арестованных на днях судом в Сухуме по делу о громком убийстве в ноябре 2019 года якобы является сотрудником охраны президента страны.
Между тем, в октябре этого года НСН писала, что Абхазия объявила о снятии ограничений на пересечение границы с Грузией, которые были временно введены в целях обеспечения безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский МИД.
Соответствующее заявление было сделано в ходе Женевских дискуссий, которые прошли 8-9 октября. Как отмечается, большинство участников встречи признали обстановку на границах Абхазии и Южной Осетии с Грузией стабильной.
Напомним, Абхазия ввела временное ограничение на пересечение госграницы с Грузией в конце июня прошлого года.
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