Протестующие в Великобритании хотели поджечь отель с нелегальными мигрантами

В ходе массовых беспорядков, которые вспыхнули в стране против наплыва нелегальных мигрантов, демонстранты в масках вступили в конфронтацию с полицией возле отеля Holiday Inn Express в городе Ротерем. Они бросали стулья, ветки и другие предметы, били окна, закатили в здание мусорный бак и пытались его поджечь.

Как минимум один полицейский пострадал.

Беспорядки в Великобритании вспыхнули после убийства 17-летним подростком трех девочек — шести, семи и девяти лет в танцевальной студии города Саутпорт. Еще восемь детей получили ножевые ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

