Протестующие в Великобритании хотели поджечь отель с нелегальными мигрантами

В Великобритании участники протестов вступили в конфронтацию с правоохранительными органами и пытались атаковать отель, в котором предположительно проживают нелегально приехавшие в страну беженцы, сообщает издание Guardian.

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В ходе массовых беспорядков, которые вспыхнули в стране против наплыва нелегальных мигрантов, демонстранты в масках вступили в конфронтацию с полицией возле отеля Holiday Inn Express в городе Ротерем. Они бросали стулья, ветки и другие предметы, били окна, закатили в здание мусорный бак и пытались его поджечь.

Как минимум один полицейский пострадал.

Беспорядки в Великобритании вспыхнули после убийства 17-летним подростком трех девочек — шести, семи и девяти лет в танцевальной студии города Саутпорт. Еще восемь детей получили ножевые ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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