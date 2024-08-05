Протестующие в Великобритании хотели поджечь отель с нелегальными мигрантами
В Великобритании участники протестов вступили в конфронтацию с правоохранительными органами и пытались атаковать отель, в котором предположительно проживают нелегально приехавшие в страну беженцы, сообщает издание Guardian.
В ходе массовых беспорядков, которые вспыхнули в стране против наплыва нелегальных мигрантов, демонстранты в масках вступили в конфронтацию с полицией возле отеля Holiday Inn Express в городе Ротерем. Они бросали стулья, ветки и другие предметы, били окна, закатили в здание мусорный бак и пытались его поджечь.
Как минимум один полицейский пострадал.
Беспорядки в Великобритании вспыхнули после убийства 17-летним подростком трех девочек — шести, семи и девяти лет в танцевальной студии города Саутпорт. Еще восемь детей получили ножевые ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru