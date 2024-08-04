Маск предрек гражданскую войну в Великобритании

Миллиардер из США Илон Маск на фоне беспорядков предрек в соцсети X гражданскую войну в Великобритании.

Более 50 полицейских пострадали во время массовых беспорядков в Великобритании

«Гражданская война неизбежна», — заявил бизнесмен. Так он прокомментировал видео с протестов в британских городах.

Беспорядки в Великобритании вспыхнули после убийства 17-летним подростком трех девочек — шести, семи и девяти лет в танцевальной студии города Саутпорт. Еще восемь детей получили ножевые ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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