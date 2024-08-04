Маск предрек гражданскую войну в Великобритании
4 августа 202409:01
Миллиардер из США Илон Маск на фоне беспорядков предрек в соцсети X гражданскую войну в Великобритании.
«Гражданская война неизбежна», — заявил бизнесмен. Так он прокомментировал видео с протестов в британских городах.
Беспорядки в Великобритании вспыхнули после убийства 17-летним подростком трех девочек — шести, семи и девяти лет в танцевальной студии города Саутпорт. Еще восемь детей получили ножевые ранения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru