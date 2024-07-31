Более 50 полицейских пострадали во время массовых беспорядков в Великобритании

По предварительной информации, в результате беспорядков серьезные травмы получили восемь полицейских. У них диагностировали переломы, рваные раны и сотрясение мозга. Кроме того, пострадали три полицейские собаки.

Протестующие закидывали стражей порядка булыжниками из мостовой, бутылками, петардами и всем, что попадалось под руку, а также подожгли полицейскую машину.



Беспорядки вспыхнули после убийства 17-летним подростком трех девочек — шести, семи и девяти лет в танцевальной студии города Саутпорт. Еще восемь детей получили ножевые ранения. Имя нападавшего не разглашается, о нем известно лишь то, что он — сын иммигранта из африканской страны.

