Более 50 полицейских пострадали во время массовых беспорядков в Великобритании
Более 50 полицейских получили ранения во время массовых беспорядков в Великобритании, сказал председатель Федерации полиции Мерсисайда Крис Мак-Глэйд в эфире телеканала Sky News.
По предварительной информации, в результате беспорядков серьезные травмы получили восемь полицейских. У них диагностировали переломы, рваные раны и сотрясение мозга. Кроме того, пострадали три полицейские собаки.
Протестующие закидывали стражей порядка булыжниками из мостовой, бутылками, петардами и всем, что попадалось под руку, а также подожгли полицейскую машину.
Беспорядки вспыхнули после убийства 17-летним подростком трех девочек — шести, семи и девяти лет в танцевальной студии города Саутпорт. Еще восемь детей получили ножевые ранения. Имя нападавшего не разглашается, о нем известно лишь то, что он — сын иммигранта из африканской страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru