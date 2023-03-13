Франция не намерена отказываться от пенсионной реформы

Он подчеркнул, что власти Франции не намерены отказываться от проведения пенсионной реформы, несмотря на продолжающиеся протесты.

Веран напомнил, что в течение нескольких месяцев проводились различные консультации, в том числе с профсоюзами, по итогам которых были скорректированы положения реформы.

«Текущая неделя станет определяющей в судьбе этого законопроекта», - заключил он.

Ранее Сенат Франции принял пенсионную реформу, 195 сенаторов поддержали инициативу, 112 проголосовали против, сообщает RT.

