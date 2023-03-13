Франция не намерена отказываться от пенсионной реформы
Официальный представитель правительства Франции Оливье Веран в эфире телеканала LCE заявил, что реформа пенсионной системы крайне важна для будущего социальной жизни в стране.
Он подчеркнул, что власти Франции не намерены отказываться от проведения пенсионной реформы, несмотря на продолжающиеся протесты.
Веран напомнил, что в течение нескольких месяцев проводились различные консультации, в том числе с профсоюзами, по итогам которых были скорректированы положения реформы.
«Текущая неделя станет определяющей в судьбе этого законопроекта», - заключил он.
Ранее Сенат Франции принял пенсионную реформу, 195 сенаторов поддержали инициативу, 112 проголосовали против, сообщает RT.
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