Протестующие пытаются снести памятник Назарбаеву в Талдыкоргане

Протестующие пытаются снести памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который установлен в административном центре Алматинской области Талдыкоргане, сообщает Sputnik Казахстан.

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На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что монумент обвязали верёвками, с помощью которых участники беспорядков и планируют свалить статую.

В некоторых Telegram-каналах происходящее с событиями 2003 года, когда в Багдаде снесли памятник Саддаму Хусейну.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём обращении к нации заявил, что занял пост председателя Совета безопасности республики, сместив с этой должности Назарбаева.

Жители ряда городов Казахстана вышли на митинги, протестуя против повышения цен на сжиженный газ. Позже мирные протесты переросли в беспорядки.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПамятникБеспорядкиПротестыКазахстанНазарбаев
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