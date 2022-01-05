Протестующие пытаются снести памятник Назарбаеву в Талдыкоргане
Протестующие пытаются снести памятник первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву, который установлен в административном центре Алматинской области Талдыкоргане, сообщает Sputnik Казахстан.
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что монумент обвязали верёвками, с помощью которых участники беспорядков и планируют свалить статую.
В некоторых Telegram-каналах происходящее с событиями 2003 года, когда в Багдаде снесли памятник Саддаму Хусейну.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём обращении к нации заявил, что занял пост председателя Совета безопасности республики, сместив с этой должности Назарбаева.
Жители ряда городов Казахстана вышли на митинги, протестуя против повышения цен на сжиженный газ. Позже мирные протесты переросли в беспорядки.
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