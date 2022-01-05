Протестующие пытаются снести памятник Назарбаеву в Талдыкоргане

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что монумент обвязали верёвками, с помощью которых участники беспорядков и планируют свалить статую.

В некоторых Telegram-каналах происходящее с событиями 2003 года, когда в Багдаде снесли памятник Саддаму Хусейну.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём обращении к нации заявил, что занял пост председателя Совета безопасности республики, сместив с этой должности Назарбаева.

Жители ряда городов Казахстана вышли на митинги, протестуя против повышения цен на сжиженный газ. Позже мирные протесты переросли в беспорядки.