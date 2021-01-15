Протестующие против роста тарифов на газ в украинском Житомире захватили облсовет
Протестующие против роста тарифов на газ в украинском Житомире захватили облсовет, передает РИА Новости.
В городе на акцию протеста вышли порядка 300 человек. Выступления проходят также в других регионах страны.
С начала года на Украине подорожал газ для потребителей, а льготный тариф на первые 100 100 кВт электроэнергии отменен, при этом сам тариф вырос вдвое.
Украина начала новый год с протестов против повышения тарифов. Жители Харькова, Полтавы, Кривого Рога, Николаева перекрывали движение на трассах и пикетировали здания местных органов власти.
Между тем, Еврокомиссия еще в конце сентября пообещала направить Украине два миллиона евро для реформации энергетического рынка страны.
Кандидат в президенты Украины в 2019 году, сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН рассказал, могут ли протесты привести к новому Майдану или усилению сепаратизма в регионах.
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