Протестующие против роста тарифов на газ в украинском Житомире захватили облсовет, передает РИА Новости.

В городе на акцию протеста вышли порядка 300 человек. Выступления проходят также в других регионах страны.

С начала года на Украине подорожал газ для потребителей, а льготный тариф на первые 100 100 кВт электроэнергии отменен, при этом сам тариф вырос вдвое.