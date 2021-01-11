Снова Майдан? Лидер украинской оппозиции о протестах из-за тарифов на газ

«Думаю, что Майдана не будет, поскольку народ этого наелся. А протесты продолжатся, так как сегодняшняя власть обманула людей, когда обещала снизить тарифы. Конечно, спустя какое-то время власти будут вынуждены смягчить тарифы, потому что люди не смогут платить и начнется кризис неплатежей», - отметил политик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал бытовых потребителей покупать газ у «Нафтогаза». По его словам, у этой компании «самые дешёвые цены из всех поставщиков».

Между тем, Еврокомиссия еще в конце сентября пообещала направить Украине два миллиона евро для реформации энергетического рынка страны. В ЕК надеются, что полученные деньги Украина направит на улучшение качества функционирования оптовых и развивающихся рынков энергетики и газа.

