Снова Майдан? Лидер украинской оппозиции о протестах из-за тарифов на газ
Кандидат в президенты Украины в 2019 году, сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» в эфире НСН рассказал, смогут ли протесты из-за отмены льготных тарифов на газ и электричество привести к новому Майдану в стране.
Украина начала новый год с протестов против повышения тарифов на газ и электроэнергию. Жители Харькова, Полтавы, Кривого Рога, Николаева перекрывали движение на трассах и пикетировали здания местных органов власти. Новые правила вступили в силу 1 января, теперь стоимость первых 100 кВт выросла почти в два раза.
Кандидат в президенты Украины в 2019 году, сопредседатель «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН рассказал, могут ли протесты привести к новому Майдану или усилению сепаратизма в регионах.
«Думаю, что Майдана не будет, поскольку народ этого наелся. А протесты продолжатся, так как сегодняшняя власть обманула людей, когда обещала снизить тарифы. Конечно, спустя какое-то время власти будут вынуждены смягчить тарифы, потому что люди не смогут платить и начнется кризис неплатежей», - отметил политик.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал бытовых потребителей покупать газ у «Нафтогаза». По его словам, у этой компании «самые дешёвые цены из всех поставщиков».
Между тем, Еврокомиссия еще в конце сентября пообещала направить Украине два миллиона евро для реформации энергетического рынка страны. В ЕК надеются, что полученные деньги Украина направит на улучшение качества функционирования оптовых и развивающихся рынков энергетики и газа.
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