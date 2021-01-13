Газ из хранилищ Украины на 100 млрд рублей находится в залоге у российской НКО
Газ из хранилищ Украины на 100 млрд рублей находится в залоге у российской НКО, передает RT.
В залоге у российской некоммерческой организации «Фонд промышленных активов» на конец 2019 года находятся активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа.
В частности, это акции компаний и газ в хранилищах на сумму коло 100 млрд рублей, следует из отчетности Фонда. Эти активы стали залогом по кредиту, который полувчила компания Ostchem Holding Limited Фирташа.
В январе 2019 года суд Кипра арестовал имущество компаний этого бизнесмена на 46 млн долларов по иску ВТБ.
«Фонд промышленных активов» создан ВЭБом, он выполняет роль фонда проблемных активов. В него передали кредиты, которые ранее выдал ВЭБ украинским предприятиям, прежде всего металлургического сектора. Основная часть производственных площадок находилась на территории Донбасса и с 2014 года эти кредиты не обслуживаются.
Председатель совета директоров группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ ранее имел проблемы с американской юстицией, его даже арестовывали в Австрии в марта 2014 года по запросу властей США. Позже Земельный суд Вены освободил бизнесмена под залог в 125 миллионов евро.
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