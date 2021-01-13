Газ из хранилищ Украины на 100 млрд рублей находится в залоге у российской НКО, передает RT.

В залоге у российской некоммерческой организации «Фонд промышленных активов» на конец 2019 года находятся активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

В частности, это акции компаний и газ в хранилищах на сумму коло 100 млрд рублей, следует из отчетности Фонда. Эти активы стали залогом по кредиту, который полувчила компания Ostchem Holding Limited Фирташа.

В январе 2019 года суд Кипра арестовал имущество компаний этого бизнесмена на 46 млн долларов по иску ВТБ.