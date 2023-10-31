Протестующие против Израиля прервали речь Блинкена в конгрессе США
Выступление госсекретаря США Энтони Блинкена на заседании сенатского комитета по ассигнованиям была несколько раз прервана протестующими против действий Израиля, сообщает РИА Новости.
Сначала к прекращению огня в секторе Газа призвал мужчина. После того, как его вывели из зала, Блинкену не дала продолжить женщина в розовой футболке и с антивоенным плакатом. Когда вывели и её, несколько присутствующих в зале подняли вверх руки, испачканные красной краской.
Выступление госсекретаря было посвящено обсуждению запроса президента США Джо Байдена, который попросил выделить на помощь Украине и Израилю 106 млрд долларов.
Ранее Энтони Блинкен заявил, что палестинское движение ХАМАС должно освободить всех удерживаемых в секторе Газа заложников «немедленно и без каких-либо условий», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru