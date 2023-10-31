Протестующие против Израиля прервали речь Блинкена в конгрессе США

Выступление госсекретаря США Энтони Блинкена на заседании сенатского комитета по ассигнованиям была несколько раз прервана протестующими против действий Израиля, сообщает РИА Новости.

Блинкен заявил, что атака ХАМАС на Израиль эквивалентна 10 терактам 11 сентября

Сначала к прекращению огня в секторе Газа призвал мужчина. После того, как его вывели из зала, Блинкену не дала продолжить женщина в розовой футболке и с антивоенным плакатом. Когда вывели и её, несколько присутствующих в зале подняли вверх руки, испачканные красной краской.

Выступление госсекретаря было посвящено обсуждению запроса президента США Джо Байдена, который попросил выделить на помощь Украине и Израилю 106 млрд долларов.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что палестинское движение ХАМАС должно освободить всех удерживаемых в секторе Газа заложников «немедленно и без каких-либо условий», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ПалестинаСШАСектор ГазаИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры