Протестующие против Израиля прервали речь Блинкена в конгрессе США

Сначала к прекращению огня в секторе Газа призвал мужчина. После того, как его вывели из зала, Блинкену не дала продолжить женщина в розовой футболке и с антивоенным плакатом. Когда вывели и её, несколько присутствующих в зале подняли вверх руки, испачканные красной краской.

Выступление госсекретаря было посвящено обсуждению запроса президента США Джо Байдена, который попросил выделить на помощь Украине и Израилю 106 млрд долларов.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что палестинское движение ХАМАС должно освободить всех удерживаемых в секторе Газа заложников «немедленно и без каких-либо условий», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

