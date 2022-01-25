Протестующие предприниматели пытались ворваться в здание Верховной Рады в Киеве
Участники акций протеста попытались прорваться в здание украинского парламента в Киеве, в ответ полиция применила слезоточивый газ. Об этом сообщает «РБК Украина».
Протестующие соорудили сцену перед Верховной Радой и озвучили с нее свои требования, предложив представителям власти выйти и обсудить их. После этого произошли стычки демонстрантов с полицией.
По информации украинского издания Vesti, есть пострадавшие с обеих сторон. Задержаны 22 человека. Vesti также отмечает, что после начала акции парламентариев вывели из здания по подземному переходу.
Протестующие предприниматели просят оставить прежнюю систему налогообложения и сохранить для них упрощенный режим учета операций. Согласно закону, подписанному президентом Украины Владимиром Зеленским, с 1 января 2022 года все предприниматели в стране должны при расчетных операциях и торговле использовать аппараты для выдачи фискальных чеков.
Акции протеста против нового закона начались на Украине еще осенью 2020 года.
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