Протестующие попытались прорвать полицейский кордон в тбилисском аэропорту

Грузинские оппозиционеры от партии «Дроа» пытались прорвать полицейский кордон в тбилисском аэропорту после приземления первого за четыре года самолета российской авиакомпании.

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Полиции удалось остановить участников акции протеста, они продолжают протесты территории аэропорта с плакатами. Проход в терминал тим запрещен, зайти внутрь разрешили только журналистам.

Те, в свою очередь, задают прибывшим туристам провокационные вопросы.

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ФОТО: РИА Новости
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