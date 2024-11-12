МИД Абхазии: Российским туристам в республике ничего не угрожает
Российским туристам в Абхазии ничего не угрожает на фоне протестов оппозиции, заявил глава МИД республики Сергей Шамба в разговоре с РИА Новости.
Он отметил, что протесты являются внутриполитическим делом, они никоим образом не влияют на находящихся в Абхазии россиян.
Протесты в Сухуме начались накануне на фоне задержания оппозиционеров, выступивших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией.
Митингующие собрались у здания Службы госбезопасности, перекрыли Гуминистинсткий мост, через который идет трасса в сторону российской границы, и Кондорский мост, ведущий к Грузии. Власти свезли к зданию СГБ военную технику.
Секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа ранее заявил, что блокирование республиканской трассы является вопросом национальной безопасности. На заседании Совбеза республики он сказал, что «ситуация ухудшается», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru