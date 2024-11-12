МИД Абхазии: Российским туристам в республике ничего не угрожает

Российским туристам в Абхазии ничего не угрожает на фоне протестов оппозиции, заявил глава МИД республики Сергей Шамба в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что протесты являются внутриполитическим делом, они никоим образом не влияют на находящихся в Абхазии россиян.