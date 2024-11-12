Оппозиция разблокировала мосты на въезде в Сухум

Движение транспорта было заблокировано почти сутки: оппозиция пропускала лишь машины скорой помощи. Генпрокурор Абхазии Адгур Агрба ранее предложил выполнить требование протестующих и освободить всех задержанных участников протестов в обмен на разблокировку дорог.

Протесты в Сухуме начались в прошедший понедельник после задержания активистов, выступавших против ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Она запланирована на 15 ноября. Соглашение предполагает, что российские компании могут реализовывать инвестиционные проекты на территории Абхазии.

Секретарь Совета безопасности Абхазии Рауль Лолуа ранее сегодня заявил, что блокирование республиканской трассы является вопросом национальной безопасности.



