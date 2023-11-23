Протестующие фермеры устроили ночлег у здания правительства Молдавии
Прибывшие на своих тракторах в столицу Молдавии Кишинев фермеры приняли решение ночевать у здания правительства, пишет ТАСС.
По информации агентства, на главной площади города стоят десятки единиц сельскохозяйственной техники. Фермеры решили ночевать у здания кабмина из-за того, что не добились встречи с премьер-министром Дорином Речаном.
Один из лидеров протеста Александр Слусарь заявил, что фермеры будут пикетировать здания правительства и парламента. От встречи с министром сельского хозяйства Владимиром Болей участники акции отказались.
Накануне несколько сотен аграриев перекрыли один из въездов в Кишинев. Протестующие потребовали увеличить финансирование аграрного сектора, пострадавшего от засухи и падения цен на зерно, передает «Радиоточка НСН».
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