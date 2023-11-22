Протестующие фермеры перекрыли въезд в столицу Молдавии
Фермеры заблокировали один из въездов в столицу Молдавии Кишинев, сообщил инспекторат управления городской полиции в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, перекрыто Ханчештское шоссе. Фермеры заблокировали трассу тракторами.
Ранее представители аграрной отрасли объявили о намерении провести акцию протеста с сельхозтехникой в Кишиневе 23 ноября. Они требуют от властей увеличить финансовую помощь сектору и ввести мораторий на штрафные санкции по долгам.
Президент Украины Владимир Зеленский в октябре анонсировал скорое открытие зернового коридора в Румынию через Молдавию, передает «Радиоточка НСН».
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