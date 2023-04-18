Молдавские фермеры выступили за ограничение импорта украинского зерна
Молдавская ассоциация «Фермерская сила» потребовала от министерства сельского хозяйства Молдавии ограничить импорт украинского зерна, сообщает ТАСС.
В заявлении организации говорится, тысячи мелких и средних фермеров в Молдавии находятся на грани банкротства из-за «обвала цен на зерновые и масличные культуры», засухи и отсутствия государственной поддержки.
Также в ассоциации заявили о солидарности с польскими, болгарскими и румынскими фермерами, также выступившими против дисбаланса региональных аграрных рынков и демпинга украинского сельхозсырья.
«Требуем... срочно подключиться к переговорам компетентных органов стран Восточной Европы по вопросу кризиса цен на сельскохозяйственную продукцию и приложить все необходимые усилия, чтобы добиться выделения фермерам субсидий», - указали в «Фермерской силе», предложив в качестве альтернативы ограничить импорт зерна и масличных культур в Молдавию в будущем сельскохозяйственном сезоне.
Ранее европейские дипломаты назвали незаконными решения ряда стран Европы приостановить импорт сельхозпродукции с Украины, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru