Молдавские фермеры выступили за ограничение импорта украинского зерна

В заявлении организации говорится, тысячи мелких и средних фермеров в Молдавии находятся на грани банкротства из-за «обвала цен на зерновые и масличные культуры», засухи и отсутствия государственной поддержки.

Также в ассоциации заявили о солидарности с польскими, болгарскими и румынскими фермерами, также выступившими против дисбаланса региональных аграрных рынков и демпинга украинского сельхозсырья.

«Требуем... срочно подключиться к переговорам компетентных органов стран Восточной Европы по вопросу кризиса цен на сельскохозяйственную продукцию и приложить все необходимые усилия, чтобы добиться выделения фермерам субсидий», - указали в «Фермерской силе», предложив в качестве альтернативы ограничить импорт зерна и масличных культур в Молдавию в будущем сельскохозяйственном сезоне.

Ранее европейские дипломаты назвали незаконными решения ряда стран Европы приостановить импорт сельхозпродукции с Украины, сообщает RT.

