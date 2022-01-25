Протасевич приступил к работе в правозащитном центре в Белоруссии

Экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич вышел из-под домашнего ареста и заявил, что начинает работать с правозащитной организацией «Системная правозащита», заявил молодой человек на YouTube-канале директора организации Дмитрия Белякова.

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По словам Протасевича, в настоящее время продолжается следствие против него, а последние семь месяцев он провел дома под арестом. Он отметил, что впервые вышел из дома 24 января.

«Буду начинать развертывать медиадеятельность в центре "Системная правозащита"», — сказал молодой человек. Он объяснил, что не будет непосредственно правозащитником, он будет популяризировать популярные «кейсы» центра.

Напомним, лайнер Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, в мае 2021 году был посажен в Минске после сообщения о минировании. Позже информация о бомбе не подтвердилась. При этом спецслужбы Белоруссии задержали находившегося на борту бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

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ФОТО: скриншот / Youtube.com
ТЕГИ:Домашний АрестБелоруссия
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