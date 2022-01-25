Протасевич приступил к работе в правозащитном центре в Белоруссии
Экс-главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич вышел из-под домашнего ареста и заявил, что начинает работать с правозащитной организацией «Системная правозащита», заявил молодой человек на YouTube-канале директора организации Дмитрия Белякова.
По словам Протасевича, в настоящее время продолжается следствие против него, а последние семь месяцев он провел дома под арестом. Он отметил, что впервые вышел из дома 24 января.
«Буду начинать развертывать медиадеятельность в центре "Системная правозащита"», — сказал молодой человек. Он объяснил, что не будет непосредственно правозащитником, он будет популяризировать популярные «кейсы» центра.
Напомним, лайнер Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, в мае 2021 году был посажен в Минске после сообщения о минировании. Позже информация о бомбе не подтвердилась. При этом спецслужбы Белоруссии задержали находившегося на борту бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.
Минюст США выдвинул обвинения против ряда чиновников Белоруссии в связи с инцидентом с самолетом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+65 109 / сут.
Умерли
327 тыс.+655 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+21 714 / сут.
- Российские регионы приостанавливают плановую медпомощь из-за коронавируса
- Протасевич приступил к работе в правозащитном центре в Белоруссии
- Ставропольский чиновник стал фигурантом дела из-за ущерба государству в 20 млн рублей
- Зеленский: У украинцев нет поводов для паники
- В ФНС рассказали, как рассчитать не облагаемый налогом доход от вкладов
- СК раскрыл подробности убийства омскими подростками
- В правительстве РФ поручили не допустить роста цен на «молочку»
- Вашингтон готов к прямому диалогу с Ираном по ядерному вопросу
- Захарова отреагировала на публикацию Figaro о «неулыбающемся Лаврове»
- Пентагон заявил о готовности 8,5 тысяч военных для переброски в Европу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru