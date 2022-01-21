США выдвинули обвинения против чиновников Белоруссии из-за инцидента с Ryanair

Минюст США выдвинул обвинения против ряда чиновников Белоруссии в связи с инцидентом с самолетом авиакомпании Ryanair. Об этом сообщает ТАСС.

Власти Белоруссии назвали нелепой информацию NYT о посадке борта Ryanair с Протасевичем

В воздушном пиратстве обвинены глава Белаэронавигации, его заместитель Казючица и два сотрудника госбезопасности страны. Как заявили в Минюсте, сообщение о минировании борта самолета было заведомо ложным.

Лайнер Ryanair, следовавший по маршруту Афины—Вильнюс, был посажен в Минске в мае после сообщения о минировании. Позже информация о бомбе не подтвердилась. При этом спецслужбы Белоруссии задержали находившегося на борту бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

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ФОТО: Vostock-photo
ТЕГИ:БелоруссияСША
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