США выдвинули обвинения против чиновников Белоруссии из-за инцидента с Ryanair

В воздушном пиратстве обвинены глава Белаэронавигации, его заместитель Казючица и два сотрудника госбезопасности страны. Как заявили в Минюсте, сообщение о минировании борта самолета было заведомо ложным.



Лайнер Ryanair, следовавший по маршруту Афины—Вильнюс, был посажен в Минске в мае после сообщения о минировании. Позже информация о бомбе не подтвердилась. При этом спецслужбы Белоруссии задержали находившегося на борту бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

