«Угрозы взрыва не было»: Польша представила результаты расследования по самолету с Протасевичем
Генеральная прокуратура Польши сообщила, что расследование, проведенное в этой стране, не выявило угрозы взрыва на борту самолета ирландской авиакомпании Ryanair, экстренно севшего в Минске в мае.
Лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был посажен в Минске после сообщения о минировании. На его борту были сооснователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега, которых сняли с самолета и арестовали.
«Установлено, что никакой угрозы взрыва самолета не было. На полное отсутствие угрозы указывали также действия в аэропорту Минска, в том числе действия экстренных служб и обслуживающего персонала аэропорта. Вся ситуация была лишь предлогом, призванным заставить летчика приземлиться в Минске», - говорится в сообщении Генпрокуратуры, которое цитирует РИА Новости.
Газета The New York Times накануне сообщила, что диспетчер Олег Галегов, посадивший в Минске самолет с Протасевичем, назвал заведомо ложным сообщение о возможном нахождении там бомбы.
Со своей стороны, власти Белоруссии назвали материал The New York Times информационным вбросом.
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