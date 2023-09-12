Пропавшими после наводнений в Ливии числятся более 5 тысяч человек

Более пяти тысяч человек пропали в городе Дерна в Ливии в результате наводнений, сообщает «РЕН ТВ».

Число жертв наводнений в Турции выросло до пяти

По данным местных СМИ, погибли как минимум 35 человек. При этом власти оценивают приблизительное число погибших в две тысячи человек.

Стихия обрушилась на Ливию 10 сентября. Из-за проливных дождей, вызванных циклоном «Даниэль» были зафиксированы паводки и наводнения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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