Пропавшими после наводнений в Ливии числятся более 5 тысяч человек
12 сентября 202300:45
Более пяти тысяч человек пропали в городе Дерна в Ливии в результате наводнений, сообщает «РЕН ТВ».
По данным местных СМИ, погибли как минимум 35 человек. При этом власти оценивают приблизительное число погибших в две тысячи человек.
Стихия обрушилась на Ливию 10 сентября. Из-за проливных дождей, вызванных циклоном «Даниэль» были зафиксированы паводки и наводнения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru