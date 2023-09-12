Пропавшими после наводнений в Ливии числятся более 5 тысяч человек

По данным местных СМИ, погибли как минимум 35 человек. При этом власти оценивают приблизительное число погибших в две тысячи человек.

Стихия обрушилась на Ливию 10 сентября. Из-за проливных дождей, вызванных циклоном «Даниэль» были зафиксированы паводки и наводнения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

