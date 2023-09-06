Число жертв наводнений в Турции выросло до пяти

Погибшие отдыхали в отелях-бунгало в городе Демиркей. Также известно о шести пропавших без вести людях.

По словам министра, поиском пропавших граждан занимаются около 900 спасателей. Власти страны выдали ордер на арест владельца отеля, он обвиняется в непредумышленном убийстве нескольких человек. Также было установлено, что отель был построен с нарушениями, и не имеет лицензии.

