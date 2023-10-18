Пропалестинские протестующие ворвались в одно из зданий Конгресса США
В здание Конгресса США в Вашингтоне проникли протестующие, поддерживающие Палестину. Об этом сообщают СМИ.
Протестующие собрались на митинг в столице США. Сначала демонстрация проходила мирно, но позже начались столкновения с полицией.
Толпа преодолела кордон и ворвалась в одно из зданий Капитолия. Полицейские начали разгонять митинг и задерживать протестующих.
Президент США Джо Байден ранее заявил, что Вашингтон выделит $100 миллионов на гуманитарную помощь для сектора Газа и Западного берега реки Иордан. По его словам, средства помогут миллиону палестинцев, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru