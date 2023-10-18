Пропалестинские протестующие ворвались в одно из зданий Конгресса США

Протестующие собрались на митинг в столице США. Сначала демонстрация проходила мирно, но позже начались столкновения с полицией.

Толпа преодолела кордон и ворвалась в одно из зданий Капитолия. Полицейские начали разгонять митинг и задерживать протестующих.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Вашингтон выделит $100 миллионов на гуманитарную помощь для сектора Газа и Западного берега реки Иордан. По его словам, средства помогут миллиону палестинцев, передает «Радиоточка НСН».

