США ввели санкции против девяти граждан, связанных с ХАМАС

США внесли в санкционный список по противодействию терроризму 9 физических лиц, связанных с палестинским движением ХАМАС, а также одну организацию. Об этом сообщил американский Минфин.

США ввели санкции против 49 компаний якобы за поддержку России

Рестрикции касаются граждан Иордании, Египта, Судана, Турции, Палестины и компанию Buy Cash Money and Money Transfer.

Ранее СМИ сообщили, что США в ближайшее время введут новые санкции против некоторых лидеров ХАМАС, признанного Вашингтоном террористическим.

Накануне Соединенные Штаты ввели экспортные ограничения против 13 китайских организаций за действия против интересов нацбезопасности США, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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