США ввели санкции против девяти граждан, связанных с ХАМАС
США внесли в санкционный список по противодействию терроризму 9 физических лиц, связанных с палестинским движением ХАМАС, а также одну организацию. Об этом сообщил американский Минфин.
Рестрикции касаются граждан Иордании, Египта, Судана, Турции, Палестины и компанию Buy Cash Money and Money Transfer.
Ранее СМИ сообщили, что США в ближайшее время введут новые санкции против некоторых лидеров ХАМАС, признанного Вашингтоном террористическим.
Накануне Соединенные Штаты ввели экспортные ограничения против 13 китайских организаций за действия против интересов нацбезопасности США, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru