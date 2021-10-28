Прокурор рассказала о расследовании убийства на съемках фильма «Ржавчина»

«Мы не исключаем никого», — заявила она. При этом неизвестно, какие именно обвинения могут быть выдвинуты против Болдуина или других участников съемок.

Ранее стало известно, что на съемочной площадке фильма «Ржавчина» с Болдуином нашли несколько боевых патронов.

Как сообщалось, специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, которая работала на съемках фильма «Ржавчина», когда актер Алек Болдуин случайно убил оператора Галину Хатчинс, назвали неопытной.

