Прокурор рассказала о расследовании убийства на съемках фильма «Ржавчина»
Окружной прокурор Санта-Фе Мэри Кармак-Альтвайс сообщила, что голливудскому актеру Алеку Болдуину, случайно застрелившему оператора Галину Хатчинс, могут выдвинуть обвинения, сообщает «РЕН ТВ».
«Мы не исключаем никого», — заявила она. При этом неизвестно, какие именно обвинения могут быть выдвинуты против Болдуина или других участников съемок.
Ранее стало известно, что на съемочной площадке фильма «Ржавчина» с Болдуином нашли несколько боевых патронов.
Как сообщалось, специалиста по оружию Ханну Гутьеррес-Рид, которая работала на съемках фильма «Ржавчина», когда актер Алек Болдуин случайно убил оператора Галину Хатчинс, назвали неопытной.
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