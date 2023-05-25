Прокурдские партии назвали своего фаворита во II туре выборов президента Турции
25 мая 202315:21
Прокурдские политические партии поддержат оппозиционного кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу, сообщает РИА Новости.
Спикер Зеленой партии левых Ибрагим Акын заявил, что единственный вариант для его партии - это смена власти в Турции.
«Мы завершим начатое и оставленное на полпути 14 мая, мы придем на избирательные участки, чтобы противостоять тем, кто препятствует изменениям», - сказал Акын.
Тайип Эрдоган набрал в первом туре выборов 49,52% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,88%.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru