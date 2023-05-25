Прокурдские партии назвали своего фаворита во II туре выборов президента Турции

Прокурдские политические партии поддержат оппозиционного кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу, сообщает РИА Новости.

Лидер Партии победы поддержит Кылычдароглу во втором туре выборов президента Турции

Спикер Зеленой партии левых Ибрагим Акын заявил, что единственный вариант для его партии - это смена власти в Турции.

«Мы завершим начатое и оставленное на полпути 14 мая, мы придем на избирательные участки, чтобы противостоять тем, кто препятствует изменениям», - сказал Акын.

Тайип Эрдоган набрал в первом туре выборов 49,52% голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу - 44,88%.

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ФОТО: РИА Новости
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