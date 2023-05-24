Лидер Партии победы поддержит Кылычдароглу во втором туре выборов президента Турции

Глава турецкой ультраправой Партии победы Умит Оздаг объявил, что поддержит лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу во втором туре выборов президента Турции. Политик пояснил, что лидер оппозиции поддержал его призыв вернуть находящихся в стране 13 млн беженцев на родину, передает CNN Turk.

По мнению Оздага, из-за иммигрантов Турция сталкивается с экономическими трудностями, в том числе ростом арендной платы от отсутствием работы.

СМИ: Эрдоган может выиграть выборы с отрывом в 5%

Второй тур президентских выборов пройдет в Турции 28 мая. В нем соперником действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана станет Кемаль Кылычдароглу. В первом туре ни один из кандидатов не смог преодолеть порог в 50%.

Экс-кандидат в президенты Турции от альянса Ata Синан Оган, набравший в первом туре 5,28% голосов, призвал голосовать во втором туре за Эрдогана, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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